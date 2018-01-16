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Центр дорожного движения создадут в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

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Центр по управлению дорожным движением с модернизацией светофорных объектов и внедрением интеллектуальных транспортных систем создадут в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Вопрос о создании центра рассмотрели в законодательном собрании Нижнего Новгорода 15 января 2018 года. Его основной задачей станет обеспечение средней скорости движения транспорта на участках дорог, задействованных в ЧМ. Таким образом, на путь от аэропорта до базы команды отводится не более 60 минут, от базы или гостиницы до тренировочной площадки — не более 20 минут, а от гостиницы до стадиона — не более 30 минут, сообщает ИА «НьюсНН».

В рамках проекта предлагается создать центр управления дорожным движением, провести модернизацию светофоров, а также другого оборудования и внедрение специального программного обеспечения для транспортной системы. В проекте задействуют основные магистрали города, среди которых проспекты Ленина, Гагарина и Молодежный, а также улицы Родионова и Белинского и Московское шоссе. Предположительная стоимость центра более 600 млн рублей.

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