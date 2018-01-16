Скульптуры Иммануила Канта «приютили» в Калининградской области

Скульптуры Иммануила Канта «приютили» в поселке Янтарный в Калининградской области, информацию об этом разместил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский на своей странице в социальной сети Facebook.

Вчера, 15 января, одна из скульптур философа Иммануила Канта пропала со своего законного места на площади Победы в Калининграде. Обнаружена она была немного позже на свалке. После обнаружения скульптуру привезли в курортный поселок Янтарный, сообщило Калининград.Ru.

Скульптура была создана из металлических листов, которые изображали собой обгоревшую рукопись философа, и установлена за день до исчезновения, 14 января. Создателем изваяния выступил бывший бизнесмен Василий Клюкин.

Это уже не первый случай с перемещениями скульптур по Калининградской области. Одну из скульптур Канта должны были установить на площади у Кафедрального собора, но ее подвергли критике на совете культуры и так и не установили.

В итоге после перемещений по городу она тоже была доставлена в поселок Янтарный. Теперь чиновник Алексей Заливатский шутит, что «в Янтарном официально открыт приют для брошенных Кантов».