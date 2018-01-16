Прямой эфир

Скульптуры Иммануила Канта «приютили» в Калининградской области

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скульптуры Иммануила Канта «приютили» в поселке Янтарный в Калининградской области, информацию об этом разместил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский на своей странице в социальной сети Facebook.

Вчера, 15 января, одна из скульптур философа Иммануила Канта пропала со своего законного места на площади Победы в Калининграде. Обнаружена она была немного позже на свалке. После обнаружения скульптуру привезли в курортный поселок Янтарный, сообщило Калининград.Ru.

Скульптура была создана из металлических листов, которые изображали собой обгоревшую рукопись философа, и установлена за день до исчезновения, 14 января. Создателем изваяния выступил бывший бизнесмен Василий Клюкин.

Это уже не первый случай с перемещениями скульптур по Калининградской области. Одну из скульптур Канта должны были установить на площади у Кафедрального собора, но ее подвергли критике на совете культуры и так и не установили.

В итоге после перемещений по городу она тоже была доставлена в поселок Янтарный. Теперь чиновник Алексей Заливатский шутит, что «в Янтарном официально открыт приют для брошенных Кантов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скульптуру поп-художника KAWS установят во дворе Эрмитажа
Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017