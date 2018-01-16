Номинанты «Чартовой дюжины – 2018» объявлены в «Одноклассниках»

В социальной сети «Одноклассники» объявлены номинанты премии «Чартова дюжина – 2018». Там же стартовало голосование за лучших музыкантов — в число номинантов попали Баста, Земфира и Oxхxymiron, группы «Би-2», «5'nizza», «Ленинград» и др.

Пользователи могут проголосовать в специальном приложении в соцсети. Отдать свой голос можно за одного исполнителя или группу в каждой категории, участвовать в голосовании можно раз в день. В приложении доступны восемь номинаций: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом».

Кроме того, на премии «Чартова дюжина» в 2018 году появится специальная номинация от «Одноклассников». Премию в ней получит музыкант или группа с наибольшим числом прослушиваний в социальной сети в 2017 году.

Зрительское голосование продлится вплоть до церемонии вручения 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый дворец».