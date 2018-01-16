Уголовное дело по факту исчезновения двух девочек возбуждено в Твери

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух девочек 2010 и 2012 годов рождения возбуждено Московским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

С заявлением о том, что с октября 2017 года по настоящее время местонахождение девочек неизвестно, обратилась мать несовершеннолетних 15 января 2018 года. Она опасается за жизнь и здоровье дочерей и в связи с отсутствием сведений об их судьбе и местонахождении подозревает совершение в отношении них преступления, повлекшего смерть детей, сообщает «Тверские ведомости».

На данный момент сотрудники СК возбудили уголовное дело, произвели осмотры жилища и места происшествия, а также допросили мать несовершеннолетних. Поиски девочек продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина уже подавала заявление, что 28 сентября 2017 года у дома на улице Новоторжской в Твери трое неизвестных мужчин напали на нее и похитили двух ее дочерей. Тогда местонахождение девочек было установлено в ходе доследственной проверки, а дети опрошены с участием психолога.