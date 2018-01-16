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Центр развития кузнечного ремесла появится в Якутске

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На базе Якутского колледжа технологии и дизайна будет создан Центр развития кузнечного ремесла. В будущем там построят кузницу площадью около 262 кв. м.

Проект стоимостью 5,5 млн рублей направлен на возрождение традиционных технологий обработки якутской железной руды и цветных металлов, обеспечение преемственности народных мастеров и обучающихся, информирует ИА YakutiaMedia. Планируется закупка и установка крупногабаритного оборудования. После подготовки и утверждения документации колледж будет включен в соответствующую инвестпрограмму.

Напомним, дорожная карта по сохранению, возрождению и развитию народных художественных ремесел разрабатывается на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в 2018 году запланировано повышение объема грантов, выделяемых творческим коллективам из федерального бюджета. Их общая сумма составит более 8 млрд рублей.

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