Уссурийские предприниматели получат поддержку от властей

Администрация Уссурийска принимает заявки на оказание финансовой поддержки представителям малого и среднего бизнеса. Предпринимателям могут возместить часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях.

Если бизнесмены только начали свою деятельность, то тоже имеют право на субсидии. Выплаты получат предприниматели, которые вносили лизинговые платежи по договорам финансовой аренды, а также те, кто решился на покупку оборудования с целью развития либо модернизации производства, сообщает ИА UssurMedia.

Как писал портал iz.ru, российская экономика вышла из рецессии. ВВП по итогам 2017 года вырастет примерно на 2%, говорится в прогнозе Минэкономразвития. Инфляция также снижается рекордно быстрыми темпами. По итогам года она составит 2,5–2,8% при цели 4%. На этом фоне улучшается положение малого бизнеса в России. В частности, предприниматели стали намного меньше жаловаться на недобросовестную конкуренцию, говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Деловой климат в малых розничных организациях во втором полугодии 2017 года».