Морской музей сгорел в Джакарте

В индонезийской столице сгорело здание XVII века. Это было здание морского музея, относящееся к колониальному периоду.

Как сообщают местные СМИ, директор музея Хусни Низар заявил, что погибших в результате пожара нет, однако огонь нанес сильный ущерб коллекции: он уничтожил модели кораблей Голландской Ост-Индской компании, модели традиционных индонезийских лодок и диораму о событиях в Яванском море в период Второй мировой войны.

Сотрудники правоохранительных органов Индонезии расследуют причины возгорания.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела унес жизни восьми человек, несколько десятков получили ожоги.