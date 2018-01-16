Автобус с журналистами попал в ДТП в Бурятии

Микроавтобус с журналистами местных телекомпаний попал в дорожно-транспортное происшествие в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе железнодорожного переезда недалеко от поселка Татарский Ключ в Заиграевском районе региона 16 января. Корреспонденты и операторы телекомпаний АТВ, «Тивиком» и ГТРК «Бурятия» ехали в микроавтобусе Ford из Улан-Удэ в Заиграево на открытие новой школы и котельной, когда водитель 1972 года рождения допустил съезд транспортного средства с проезжей части дороги, сообщает Сибирское агентство новостей.

В результате происшествия в медицинское учреждение, предположительно, доставлены три человека. На своих страницах в социальных сетях журналисты сообщили о полученных ушибах. Корреспонденты ехали на открытие школы и котельной в рамках освещения поездки главы региона Алексея Цыденова.