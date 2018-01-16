Прямой эфир

Новогодние елки пойдут на удобрения в Краснодаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новогодние елки после сбора пойдут на удобрения и на борьбу с гололедными явлениями на дорогах в Краснодаре, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Старые новогодние деревья после сбора будут направлены на переработку и измельчены до состояния щепок. Затем большая часть из них пойдет на использование в качестве удобрений, а оставшаяся — на посыпку тротуарных дорог в гололед.

В мусороуборочной компании рассказали, что люди начинают выбрасывать новогодние деревья после 15 января, поэтому коммунальным службам в ближайшее время предстоит много работы по сбору хвойных.

По городу работают десятки единиц техники, направленной на массовый сбор деревьев, отслуживших на празднествах. После этого их доставят в перерабатывающую организацию на хуторе Копанском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психологи посоветовали убирать новогодние ели сразу после праздников
Нераспроданные елки стали едой и расческами для обитателей столичного зоопарка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017