Новогодние елки пойдут на удобрения в Краснодаре

Новогодние елки после сбора пойдут на удобрения и на борьбу с гололедными явлениями на дорогах в Краснодаре, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Старые новогодние деревья после сбора будут направлены на переработку и измельчены до состояния щепок. Затем большая часть из них пойдет на использование в качестве удобрений, а оставшаяся — на посыпку тротуарных дорог в гололед.

В мусороуборочной компании рассказали, что люди начинают выбрасывать новогодние деревья после 15 января, поэтому коммунальным службам в ближайшее время предстоит много работы по сбору хвойных.

По городу работают десятки единиц техники, направленной на массовый сбор деревьев, отслуживших на празднествах. После этого их доставят в перерабатывающую организацию на хуторе Копанском.