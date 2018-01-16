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Начата проверка после смерти пациентки в перинатальном центре Иркутска

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В Иркутске проводится проверка в связи со смертью женщины в перинатальном центре. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям медицинских работников клиники и врачей скорой помощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Информация о происшествии поступила из СМИ. Скорая помощь якобы по ошибке доставила пациентку в состоянии обморока в Иркутский городской перинатальный центр вместо медицинского учреждения общего профиля. Женщина скончалась, несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия.

Как писал портал iz.ru, жительница Камышина Волгоградской области, проходившая на дому курс терапии по лечению ушного заболевания, скончалась после укола обезболивающего. По предварительной информации, 10 января 2018 года к 30-летней пациентке пришла медицинский работник. Ранее женщине уже делали инъекции лидокаина, но в этот раз медсестра ввела новокаин, после которого у больной случился анафилактический шок.

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