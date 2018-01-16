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Трактор провалился в крещенскую купель на Ямале

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В Надыме под воду ушел трактор, который готовил крещенскую купель. Он занимался расчисткой места для проруби, однако лед не выдержал веса машины. Спасателям удалось вытащить трактор до его полного погружения. Водитель не пострадал.

Автор фото погружения трактора под воду, опубликовавший их в социальных сетях, выразил опасение, что православные горожане останутся «без крещенской забавы». Однако, как заявили представители надымского храма Николая Чудотворца, горожанам об организации купели беспокоиться не стоит — программа мероприятий на 19 января осталась без изменений, передает ИА «Ура.ру»

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что трактор ушел под лед на реке Лене при попытке вытащить бензовоз и автокран.

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