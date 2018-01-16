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Тюменцы обеспокоены судьбой живущего зимой на улице верблюда

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Жители Тюмени обратились в городскую администрацию с просьбой принять меры в отношении  владельцев верблюда, живущего на одной из городских улиц под открытым небом.

Информацию о верблюде передали в департамент потребительского рынка. Авторы обращения просят привлечь его владельца к ответственности за жестокое обращение с животным.

Как отмечает ресурс megatyumen.ru, пока нет информации о том, кто владеет животным. Предполагается, что оно принадлежит заезжему зоопарку или городскому цирку. Мэрия пообещала проверить информацию и решить проблему содержания верблюда.

Зоологи, мнение которых приводит агентство, утверждают, что двугорбые верблюды легко переносят холода. Понижение температуры опасности для них не представляет. В зоопарках, к примеру, они живут под открытым небом и летом, и зимой. Однако для этого верблюд не должен быть на короткой привязи.

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