Тюменцы обеспокоены судьбой живущего зимой на улице верблюда

Жители Тюмени обратились в городскую администрацию с просьбой принять меры в отношении владельцев верблюда, живущего на одной из городских улиц под открытым небом.

Информацию о верблюде передали в департамент потребительского рынка. Авторы обращения просят привлечь его владельца к ответственности за жестокое обращение с животным.

Как отмечает ресурс megatyumen.ru, пока нет информации о том, кто владеет животным. Предполагается, что оно принадлежит заезжему зоопарку или городскому цирку. Мэрия пообещала проверить информацию и решить проблему содержания верблюда.

Зоологи, мнение которых приводит агентство, утверждают, что двугорбые верблюды легко переносят холода. Понижение температуры опасности для них не представляет. В зоопарках, к примеру, они живут под открытым небом и летом, и зимой. Однако для этого верблюд не должен быть на короткой привязи.