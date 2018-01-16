Семь надзирателей подверглись нападению в тюрьме во Франции

Заключенный тюрьмы в городе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции совершил нападение на семерых надзирателей. В результате двое сотрудников пенитенциарного учреждения пострадали.

Как сообщают местные СМИ, заключенный отбывал продолжительный срок наказания за совершенное им убийство. Он напал на надзирателей во время часа, выделенного на занятие спортом. Поводом для этого послужил проведенный надзирателями досмотр его сумки, из-за которой сработала сигнализация металлодетектора.

В результате нападения двое сотрудников пенитенциарного учреждения пострадали, а злоумышленник был помещен в карцер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сотрудники французских пенитенциарных учреждений блокируют тюрьмы в знак протеста. Они требуют усиления мер безопасности для своей защиты.