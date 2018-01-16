Автомобиль съехал в кювет из-за пешехода в Хабаровском крае

Автомобиль съехал в кювет из-за появившегося на дороге пешехода в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Амурского подразделения спасательного центра МЧС.

Инцидент произошел вчера утром, 15 января, в районе села Мирное. На пульт спасателей поступило сообщение о легковом автомобиле Toyota Corolla, который съехал в кювет, сообщило ИА AmurMedia.

Водитель автомобиля рассказал, что сам принял решение съехать в кювет, чтобы не сбить пешехода. Человек переходил дорогу, но заметил его водитель достаточно поздно и не успел бы затормозить.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Работы по извлечению автомобиля были проведены при помощи аварийно-спасательной техники «КамАЗ», после чего мужчина продолжил свой путь.