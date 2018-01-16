Более 800 человек эвакуировали из школы в Томске из-за возгорания

Из-за срабатывания пожарной сигнализации после возгорания в электрощитке из школы № 58 на улице Бирюкова в Томске были эвакуированы более 800 учеников, сообщило областное ГУ МЧС РФ.

«В здании сработала пожарная сигнализация. Администрация школы отреагировала оперативно — до приезда пожарных была организована эвакуация учащихся. Всего из здания было эвакуировано более 800 учащихся», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг сложности, на место ЧП прибыли силы большинства пожарных частей Томска. Возгорание тем не менее удалось легко ликвидировать при помощи огнетушителей. Огонь повредил электрощитовую на первом этаже здания, пострадавших нет.

Напомним, 15 января около 50 учащихся и преподавателей были эвакуированы из школы в Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания.