Двух маленьких детей нашел на дороге автолюбитель в Иркутской области

Двух маленьких детей нашел на дороге автолюбитель в Усолье-Сибирском в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по области.

Инцидент произошел позавчера, 14 января, на дороге населенного пункта. Мужчина, 34-летний местный житель, увидел на дороге двух детей. Остановившись, неравнодушный гражданин сообщил в правоохранительные органы о произошедшем, сообщило ИА IrkutskMedia.

В ходе работы сотрудниками полиции было установлено, что в то время, когда родители уснули, дети собрались, самостоятельно оделись и обулись и вышли на улицу. Где после непродолжительного времени нахождения на улице и были обнаружены проезжавшим мужчиной. К тому моменту как их нашли, их уже разыскивали родители.

В результате самовольного ухода из дома дети не пострадали. По факту произошедшего в отношении родителей будет проведена проверка. Не оставившего на дороге детей мужчину поощрит руководство полиции.