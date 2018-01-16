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Автобусный маршрут в один из населенных пунктов отменили в Биробиджане

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Автобусный маршрут в один из населенных пунктов отменили в Биробиджане в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба отделения Общероссийского народного фронта по региону.

С 1 января 2018 года перестали осуществляться перевозки пассажиров по маршруту Биробиджан–Амурзет и обратно. Жители отдаленного населенного пункта Полевского сельского поселения в Октябрьском районе обратились с заявлением в отделение ОНФ. Сотрудники народного фронта взяли ситуацию под контроль, сообщило ИА EAOMedia.

Жители поселения рассказывают, что этот вид сообщения был единственным доступным общественным транспортом. Теперь, чтобы добраться до административного центра региона, нужно нанимать посторонних людей, чтобы те доставили их до шоссе, а оттуда уже до города нужно добираться на такси.

Также к помощи по возобновлению транспортного сообщения подключились и службы управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО. Кроме единоличных сообщений от граждан были поданы и коллективные жалобы.

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