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Тиллерсон встретится с главой МИД Канады на переговорах по КНДР

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник в рамках министерской встречи по КНДР в Ванкувере проведет переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд, сообщила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Во вторник в Ванкувере стартует двухдневная министерская встреча для «демонстрации международной солидарности» по ситуации вокруг КНДР. Во встрече примут участие главы МИД США, Канады и Японии, сообщает RT.

«В рамках встречи будут подняты вопросы увеличения дипломатических усилий для обеспечения безопасности и ядерного разоружения Корейского полуострова», — сказано в сообщении Госдепа США.

В ужине министров также примет участие глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает вредной встречу по КНДР в Ванкувере, которую организуют США и Канада. Министр отметил, что Россия и Китай не были приглашены для участия во встрече, участники переговоров обязались лишь проинформировать их о результатах обсуждения проблем Корейского полуострова, что в Москве считают недопустимым.

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