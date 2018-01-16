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Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв в двух сетах немку Татьяну Марию.

Прошедшая в Мельбурне встреча завершилась уверенной победой россиянки 6:1, 6:4. Во втором круге турнира Шарапова сыграет с победительницей встречи между Варварой Лепченко из США и Анастасией Севастовой из Латвии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Общий призовой фонд турнира составляет $47 млн 700 тыс.

Напомним, как ранее рассказал в интервью «Известиям» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, у Марии Шараповой есть все шансы вновь стать первой ракетной мира.

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