В США родители удерживали в заточении 13 детей
В США полицейские арестовали супругов, которые удерживали в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет.
Инцидент произошел в городе Перрис, сообщается на странице управления шерифа округа Риверсайд в Twitter.
Правоохранители выехали на место после звонка одной из дочерей, которой удалось сбежать и сообщить о заточении.
В доме полиция обнаружила еще 12 человек, шестеро из которых несовершеннолетние. Всех их содержали в антисанитарных условиях, некоторые были закованы в цепи.
На допросе 57-летний Дэвид Аллен Терпин и 49-летняя Луиза Анна Терпин так и не смогли объяснить своего поступка.
Им предъявлены обвинения в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизни детей.