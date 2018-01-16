В США родители удерживали в заточении 13 детей

В США полицейские арестовали супругов, которые удерживали в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет.

Инцидент произошел в городе Перрис, сообщается на странице управления шерифа округа Риверсайд в Twitter.

UPDATE: Booking Photos Torture/Child Endangerment Investigation in Perris pic.twitter.com/4IdK7vPB2n — Riverside County Sheriff's Dept (@RSO) January 15, 2018

Правоохранители выехали на место после звонка одной из дочерей, которой удалось сбежать и сообщить о заточении.

В доме полиция обнаружила еще 12 человек, шестеро из которых несовершеннолетние. Всех их содержали в антисанитарных условиях, некоторые были закованы в цепи.

На допросе 57-летний Дэвид Аллен Терпин и 49-летняя Луиза Анна Терпин так и не смогли объяснить своего поступка.

Им предъявлены обвинения в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизни детей.