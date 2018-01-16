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Президент Казахстана прибыл в Вашингтон с официальным визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, где проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Также у него запланированы встречи с представителями официальных и деловых кругов США, сообщается на официальном сайте главы республики.

Кроме того, Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

В преддверии визита президента Казахстана в США в сети было опубликовано несколько архивных видео первого приезда Назарбаева в Вашингтон в мае 1992 года.

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