Глава Fiat Chrysler опроверг данные о планах продать группу по частям

Главный управляющий концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне заявил, что не собирается продавать китайским концернам марку Jeep или разделять американо-итальянский автогигант. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам Маркионне, у концерна нет намерений разделять группу на части и продавать ее.

«Переговоры о слиянии закончились. Это было три года назад и стало уже частью истории», — заявил глава концерна.

В августе 2017 года сообщалось, что китайская автомобилестроительная компания Great Wall Motor планирует приобрести марку Jeep. В Great Wall Motor изданию подтвердили, что компания рассчитывает заключить сделку и не намерена останавливаться на этом пути. Американо-итальянский концерн продает свою продукцию в КНР через совместное предприятие с производителем GAC Group, которое располагается в Гуанчжоу.