Citi Bank намерен уравнять зарплаты мужчин и женщин

Citi Bank планирует в 2018 году устранить разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняющих одни и те же функции.

Первые компенсации получат сотрудники в США, Великобритании и Германии, где Citi в ходе анализа уровня вознаграждения мужчин и женщин обнаружил небольшую разницу.

Также банк намерен провести анализ в других странах своего присутствия и устранить разницу в зарплате, основанную на гендерных отличиях, говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть трансгендеров.