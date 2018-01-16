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Citi Bank намерен уравнять зарплаты мужчин и женщин

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Фото: TASS
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Citi Bank планирует в 2018 году устранить разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняющих одни и те же функции.

Первые компенсации получат сотрудники в США, Великобритании и Германии, где Citi в ходе анализа уровня вознаграждения мужчин и женщин обнаружил небольшую разницу. 

Также банк намерен провести анализ в других странах своего присутствия и устранить разницу в зарплате, основанную на гендерных отличиях, говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть трансгендеров.

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