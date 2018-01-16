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Telegram опубликовал документацию блокчейна TON

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Документация, описывающая принципы работы блокчейна TON (Telegram Open Network) от мессенджера Telegram, а также его математические алгоритмы и технические детали, появилась накануне в анонимных Telegram-каналах. Документ состоит из 132 страниц, он был подписан одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и братом Павла Дурова Николаем Дуровым.

Во вводной части TON описывается как «проект быстрого, защищенного и масштабируемого блокчейна и сети, способных обрабатывать миллионы трансакций в секунду, являющихся одновременно ориентированными как на пользователей, так и на поставщиков услуг». Помимо прочего, в файле описываются характеристики криптовалюты Gram и принципы работы с ней, сообщает «Пятый канал».

Сам Павел Дуров пока никак не прокомментировал данную информацию.

Напомним, ранее бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг сообщил, что Дуров намерен создать криптовалюту на базе мессенджера Telegram. По словам Розенберга, вопрос о монетизации Telegram стоит достаточно остро, в том числе и из-за заявления Дурова о том, что он не продаст мессенджер и не пустит в него рекламу.

Разработчики утверждают, что TON может стать крупнейшей по числу пользователей системой блокчейна. Предполагается, что система сможет обрабатывать 1 млн трансакций в секунду, что позволит использовать криптовалюту Gram для совершения микроплатежей.

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