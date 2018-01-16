Матч чемпионата Португалии отменили из-за риска обрушения трибуны

В Португалии из-за риска обрушения трибуны отменили матч национального чемпионата по футболу между командами «Эшторил» и «Порту».

Инцидент произошел на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» после первого тайма.

В перерыве болельщики были эвакуированы с южной трибуны из-за угрозы обрушения конструкции.

#PorSiNoLoViste Los aficionados del @FCPorto fueron evacuados al césped en el juego ante el #Estoril tras detectarse anomalías en una tribuna del Estadio Antonio Coimbra da Mata. El partido fue suspendido. pic.twitter.com/Dw113jsbXb — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) January 16, 2018

Нескольким фанатам, которые получили травмы во время давки, была оказана медицинская помощь, сообщает Observador.

В первом тайме команда «Эшторил», хозяева поля, вели со счетом 1:0.

Дата возобновления игры пока не уточняется.