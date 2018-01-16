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Политический деятель Виктор Анпилов скончался в Москве

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Политик и писатель Виктор Анпилов скончался в Москве на 73-м году жизни. Несколько дней назад общественный деятель перенес инсульт.

Анпилов окончил факультет журналистики МГУ, служил в ракетных войсках. Работал переводчиком на Кубе, после возвращения - на Гостелерадио СССР.
 
Переломным для Анпилова в карьере стал 1990-й  год. Журналиста избрали депутатом Моссовета, затем главой столичного горсовета. Создатель движения «Трудовая Россия» в 1992-м стал его лидером.

Активный участник антиправительственных митингов высказывал радикальные идеи. В октябрьском путче 1993-го выступил
на стороне Верховного совета. Был арестован, находился под следствием, в феврале 1994 года Анпилова освободили.

Политик неоднократно баллотировался в Госдуму, но выборы проиграл. Безуспешно пытался создать коалиции с коммунистами и либералами. В 2006-2007 гг. принимал участие в митингах движения "Другая Россия".

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