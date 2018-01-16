Сеть аптек CVS запретила ретушировать фото моделей в рекламе косметики

Крупнейшая в США сеть аптек CVS запретила использовать графические редакторы для ретуширования фотографий моделей, используемых в рекламе косметических продуктов, выпускаемых под брендом CVS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Инициаторы идеи таким образом намерены затронуть проблему повсеместного использования крупными брендами фотографий, на которых изменяется форма лица, естественный оттенок кожи, цвет глаз, а также удаляются недостатки кожи и многое другое. Данная инициатива получила название CVS Beauty Mark. После введения запрета реклама косметических средств компании будет сопровождаться специальной пиктограммой в виде сердца.

В заявлении компании подчеркивается, что почти две трети женщин выразили солидарность с тем, что СМИ сформировали в обществе нереалистичные стандарты красоты. Кроме того, у 80% женщин снижается самооценка после просмотра отретушированных фотографий на рекламных объявлениях.