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На Украине испытали модернизированный ЗРК «Печора»

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Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
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Модернизированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-125М «Печора» успешно испытали на Украине. Пуски ракет осуществили украинская компания «Радионикс» совместно с государственным конструкторским бюро «Луч», сообщили в пресс-службе «Луча».

Отмечается, что запущенная ракета 5В27Д-М2 обладает активной радиолокационной головкой самонаведения.

«На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», — говорится в сообщении.

По информации конструкторов, дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения — 25 км.

Напомним, в начале января на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись испытаний вооруженными силами Украины (ВСУ) двигателя ракет нового комплекса «Гром-2». На видеокадрах также демонстрируется мобильная пусковая установка для нового комплекса. Она предназначена для запуска ракет типа «земля–земля».

По данным украинских СМИ, данный комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км.

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