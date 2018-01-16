Экс-глава района в Брянской области получил три года за взяточничество

В Брянске предстал перед судом бывший глава администрации Бежицкого района Александр Глот, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

Чиновник приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, а также к штрафу на сумму 700 тыс. рублей. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости». Глот на три года лишен права занимать должности в органах власти.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России создают черный список госслужащих-взяточников. Такое наказание коснется тех, кого уволили без возбуждения дела. Фамилия бывшего «мздоимца» будет опубликована в перечне пять лет.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Он подозревается в хранении и покупке боеприпасов. Также его обвиняют в получении взятки в размере 235 млн рублей. Маркелов был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента Владимира Путина.