Единая схема водоснабжения утверждена в Крыму

Единая схема водоснабжения и водоотведения утверждена в Республике Крым, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства по республике.

Единая схема водоснабжения и водоотведения создана для развития данного вида систем по республике. Глава министерства ЖКХ Марина Горбатюк рассказала, что в первую очередь данного рода работы направлены на уменьшение дефицита водных ресурсов, а также повышение качества воды, сообщило ИА «Крыминформ».

Созданная схема предполагает остановить сброс неочищенных сточных вод и, соответственно, организовать качественную очистку перед дальнейшим сбросом. Также ряд работ будет направлен на организацию возможности бесперебойного предоставления услуг по подаче и отводу воды.

Марина Горбатюк также отметила, что в рамках проекта планируется осуществить проведение коммуникаций на новых территориях, закупить оборудование, снизить расходы на электроэнергию, развить системы сбережения воды, безопасности и связи, производственных баз.

Схема водоснабжения была разработана министерством жилищно-коммунального хозяйства республики совместно с ГУП «Ленгипроинжпроект».