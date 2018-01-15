Малые города Тульской области получат туристические бренды

В Тульской области начинается проект «Бренды малых городов». В 14 районных центрах запланированы стратегические сессии, где жители и представители власти обсудят перспективы и возможности территорий по развитию экономики за счет расширения туристического потока и привлечения инвестиций.

Ожидается, что будут разработаны предложения по созданию логотипов городов. В каждом районе будет объявлен творческий конкурс, победителей которого выберут местные жители. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Сессии проходят в Суворове и Белёве, в Арсеньево, Архангельском (Каменский район), Венёве, Волово, Дубне, Заокском, Куркино, Одоеве, Плавске, Тёплом, Черни и Ясногорске. По данным комитета по туризму, в 2018 году Тульскую область посетили более 650 тыс. путешественников.

Стоимость туров по России за 2017 год опустилась на 17%. В среднем путевка на двоих обходится в 30,8 тыс. рублей. При этом путешествия по внутренним направлениям, как и год назад, возглавили топ-10 предпочтений россиян за год, отмечают аналитики сервиса путешествий «Туту.ру». На втором месте по популярности отдых в Турции. В 2017 году доля поездок в эту страну составила 16,5% туристического рынка. Это произошло несмотря на подорожание путевок: в среднем они выросли в цене на 13%.