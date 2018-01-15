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Аэропорт Кемерово реконструируют в 2018 году

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Международный аэропорт Кемерово реконструируют в 2018 году в Кемеровской области, сообщил руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт», гендиректор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

В текущем году планируют начать работы по реконструкции международного аэропорта Кемерово. На данный момент идет работа по созданию и разработке проекта для организации комфортной среды для пассажиров, и уже проведены реконструкционные работы на территории привокзальной площади, сообщило ИА FlashSiberia.

Если проходимость пассажиров увеличится, то возникнет необходимость и в более крупном обновлении терминального комплекса. Например, только за 2017 год пассажиропоток в аэропорту увеличился почти в 1,5 раза.

Евгений Янкилевич также отметил, что количество финансовых средств, которые потребуются на работы по реконструкции объекта, будет известно после изучения представленных проектных работ.

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