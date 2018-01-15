Неизвестный открыл огонь по полицейским в Дагестане

Неизвестный мужчина при проверке документов открыл огонь по полицейским в Дагестане. Злоумышленник был нейтрализован, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Каспийск. На просьбу полицейских показать документы неизвестный гражданин открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем преступник был нейтрализован. С места происшествия был изъят пистолет.

В результате ЧП никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные действия. Выясняются обстоятельства случившегося.