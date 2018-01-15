Трамп обсудил с эмиром Катара сотрудничество между двумя странами

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил взаимоотношения между двумя странами. Основной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в области экономики и безопасности, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент США также поблагодарил эмира за вклад Катара в борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех проявлениях», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы.

Помимо прочего, стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области противодействия терроризму, обеспечения стабильности и противостояния влиянию Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили Иран, Северную Корею, а также договорились о возможной встрече в Давосе на международном экономическом форуме.