Два полигона твердых бытовых отходов останется в Псковской области

Два полигона твердых бытовых отходов останется в регионе, сообщил вице-губернатор области Александр Кузнецов сегодня, 15 января, на встрече с жителями Порховского района в Псковской области.

Территории под полигоны ТБО должны определится в этом году. Известно, что один из них будет располагаться в южной области региона, другой — в северной. Отходы будут свозить из 12 северных районов в Псковский район, сообщила Псковская лента новостей.

Для того чтобы минимально снизить риск подорожания услуг для жителей за вывоз мусора, будут созданы мусороперезагрузочные станции в муниципальных единицах региона.

Вице-губернатор отметил, что намерен на этой неделе встретиться уже с инициативной группой по данному вопросу и не допустить развития экологического кризиса.