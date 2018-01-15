Власти Венесуэлы заявили о разгроме группы мятежного офицера полиции

В результате проведенной правоохранителями Венесуэлы спецоперации группа мятежного офицера Оскара Переса, угнавшая в 2017 году вертолет, была разгромлена. Об этом сообщило МВД страны.

В зачитанном в эфире государственных телеканалов заявлении ведомства говорится, что при спецоперации от огня группы мятежников двое сотрудников полиции погибли и пятеро были ранены, передает «РИА Новости».

По данным телеканала Globovision, пятеро членов группы мятежников были захвачены, а остальные убиты на месте. Судьба самого Переса не уточняется.

Группировка Переса в июне 2017 года угнала полицейский вертолет и обстреляла с него здание верховного суда Венесуэлы в Каракасе.