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Власти Венесуэлы заявили о разгроме группы мятежного офицера полиции

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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В результате проведенной правоохранителями Венесуэлы спецоперации группа мятежного офицера Оскара Переса, угнавшая в 2017 году вертолет, была разгромлена. Об этом сообщило МВД страны. 

В зачитанном в эфире государственных телеканалов заявлении ведомства говорится, что при спецоперации от огня группы мятежников двое сотрудников полиции погибли и пятеро были ранены, передает «РИА Новости»

По данным телеканала Globovision, пятеро членов группы мятежников были захвачены, а остальные убиты на месте. Судьба самого Переса не уточняется. 

Группировка Переса в июне 2017 года угнала полицейский вертолет и обстреляла с него здание верховного суда Венесуэлы в Каракасе. 

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