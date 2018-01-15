Ремонт федеральной трассы в Брянской области начнется 20 января

На территории Брянской области 20 января стартует капитальный ремонт участка со 150-го по 174-й километр трассы федерального значения А240 Брянск–Новозыбков — граница с Белоруссией. Рабочим предстоит обновить пересечения и примыкания к федеральной трассе, усилить дорожную одежду, укрепить обочины, отремонтировать систему водоотвода и водопропускные трубы.

Будут обновлены остановки, появятся пешеходные дорожки и тротуары, фонари, новые дорожные знаки и ограждения. Кроме того, в планах ФКУ Упрдор Москва–Бобруйск капитально отремонтировать путепровод через железнодорожные пути на 133-м километре автомобильной дороги. Мостостроители заменят балки пролетного строения, расширят опоры и укрепят конусы, а также заменят мостовое полотно и ограждения. Завершить все работы планируют в ноябре, пишет NASHBRYANSK.RU.

Как писал портал iz.ru, масштабный ремонт дорог планируют начать в апреле в Брянске. Первым объектом станет участок от Октябрьского моста до улицы Комарова, далее будут ремонтироваться дорога по улице Никитина и объездной путь из Володарского района в Фокинский. Торги на проведение работ на данных участках уже состоялись и подрядчик выбран.

Реконструкция поврежденного дорожного полотна в Брянске в 2017 году обошлась в 489,5 тыс. рублей. На эти средства дорожники отремонтировали свыше 400 тыс. кв. м городских трасс.