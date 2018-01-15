Диспетчерский пункт в аэропорту Липецка обойдется в 220 млн рублей

Строительство командно-диспетчерского пункта в международном аэропорту Липецка обойдется в 220 млн рублей, сообщила пресс-служба ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Доработка командно-диспетчерского пункта в рамках реконструкции всего аэропорта обойдет в 220 млн рублей. Сдача объекта ориентировочно запланирована на III квартал 2018 года, сообщило ИА «Абирег».

На 2018 год также запланировано провести работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2800 м и строительство новых полос, которые бы позволили принимать воздушные грузовые судна типа Ан-124 и Ан-225.

Денежные средства на реконструкцию международного аэропорта выделяются из бюджета Госкорпорации. Всего в модернизацию объекта планируется вложить порядка 1,48 млрд рублей.