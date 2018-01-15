Украина сняла санкции с российской компании «Южтранс»

Киев отменил санкции в отношении российской компании «Южтранс», которая до их введения поставляла на Украину уголь антрацитной группы.

Соотвествующий приказ украинского министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликован на сайте ведомства.

Документ датирован 28 декабря 2018 года, передает ТАСС.

Агентство отмечает, что за период с января по октябрь 2017 года Украина увеличила ввоз угля в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным поставщиком при этом являлась Россия.

Как сообщал портал iz.ru, санкции в отношении «Южтранса» были введены 30 октября 2017 года. Тогда Украина ввела санкции в отношении сразу 18 российских компаний.

Причиной решения, согласно официальной версии, стало проведение предприятиями действий, «которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности» Украины.