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Украина сняла санкции с российской компании «Южтранс»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Киев отменил санкции в отношении российской компании «Южтранс», которая до их введения поставляла на Украину уголь антрацитной группы.

Соотвествующий приказ украинского министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликован на сайте ведомства. 

Документ датирован 28 декабря 2018 года, передает ТАСС

Агентство отмечает, что за период с января по октябрь 2017 года Украина увеличила ввоз угля в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным поставщиком при этом являлась Россия. 

Как сообщал портал iz.ru, санкции в отношении «Южтранса» были введены 30 октября 2017 года. Тогда Украина ввела санкции в отношении сразу 18 российских компаний.

Причиной решения, согласно официальной версии, стало проведение предприятиями действий, «которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности» Украины.

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