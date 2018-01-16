Закончились новогодние праздники, и пора изучить нововведения в самых разных областях личных финансов. Где же нас ждут изменения, станут ли они положительными и как на них заработать?

Ставки вниз

Полагаю, что политика снижения ставок в 2018-м продолжится, за чем последует снижение депозитных и кредитных ставок. Правда, не уверена, что по кредитам они будут снижаться стремительно, так как в 2018 году ипотеке со взносом ниже 20% присваивается высокий риск. Это приведет к тому, что банки могут иметь бо́льшую разницу в ставках для ипотеки с существенным первоначальным взносом и низким. Плюс с этого года планируется вводить норматив долговой нагрузки заемщиков. А это тоже может привести к некоторому замедлению темпов восстановления кредитования.

Банки явно будут весьма опасливы. Поэтому депозиты будут всё менее привлекательны, их нужно будет менять на более интересные варианты сохранения и приумножения капитала. Параллельно продолжат снижаться ставки по кредитам, кроме разве что ипотеки с низким первоначальным взносом.

Альтернатива вкладам

С 2018 года станет интереснее жизнь консервативных инвесторов: купонный доход по корпоративным рублевым облигациям, выпущенным с 2017 года, будет облагаться НДФЛ наравне с депозитами в рублях. Это сделает облигации явно интереснее вкладов, особенно на фоне снижения ставки. Иными словами, если раньше с купона по облигации, выпущенной в 2016-м и ранее, брался налог 13%, то сейчас — лишь с превышения ключевой ставки (4%) плюс 5 процентных пунктов. Но подобные облигации найти крайне трудно.

Так что фактически данный вид рублевых ценных бумаг стал близок к безналоговому. А если их еще покупать через индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом в размере годового взноса, то удастся повысить доходность. Всё это благодаря возврату 13% от вложенной суммы дополнительно к доходности облигаций.

Деньги за рубежом

В 2018-м станет мягче валютное законодательство. Можно будет принимать на зарубежные банковские счета резидентов РФ капитал от продажи иностранных ценных бумаг. Также появится возможность зачислять на эти счета доходы от продажи зарубежного имущества, в том числе недвижимости в странах ФАТФ и ОЭСР. Но только на счет в той же стране, где и продаваемая недвижимость.

Микровложения

На рынке микрофинансовых компаний могут быть перемены в связи с введением ограничения предельной ставки. Возможно, с рынка уйдут компании, занимающиеся особенно рискованными «займами до зарплаты». Общий уровень доходности МФК для частного инвестора явно снизится. За счет этого ожидается переход в займы бизнесу (краудинвестинг), где доходность немного выше, а порог входа ниже. Так что рекомендую разбавить инвестиции в МФК займами бизнесу. А если и выбирать микрофинансовые компании, то лишь те, что выдают займы менее чем под 100% годовых.

Жизнь как инвестиция

Есть риски, что клиенты, купившие полисы инвестиционного страхования жизни лет пять назад, в текущем году столкнутся с нереалистичными ожиданиями и доходностью ниже предполагаемой. Так что данный финансовый инструмент может показать себя некорректно.

Но это не повод от него отказываться: возможно, в 2018 году наконец-то на рынке страхования появятся полисы, которые позволят инвестировать в различные инструменты фондового рынка через страховую оболочку. Это дает налоговые льготы, защиту капитала и право наследования. Такой вид полисов станет более прозрачным, чем нынешние программы инвестиционного страхования. Также этот инструмент позволит законным образом за счет налоговой экономии уходить от сборов с курсовой разницы и инвестировать в валютные инструменты.

Пенсия: пока без перемен

Уже понятно, что накопительная часть пенсии в очередной раз заморожена — до 2020 года. Думаю, на этом фоне можно обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета. А программы добровольного пенсионного обеспечения НПФ вряд ли будут пользоваться спросом на фоне ряда нелицеприятных историй с фондами, которые осуществляли сделки с облигациями взаимозависимых компаний.

В общем, в 2018 году россияне в очередной раз могут утвердиться в мысли, что сохранение и приумножение сбережений — дело рук самих граждан.

Автор — генеральный директор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова

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