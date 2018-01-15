Отключение водоснабжения планируется почти в 130 домах в Твери

Отключение водоснабжения в рамках ремонтных работ планируется провести почти в 130 домах в Твери, сообщила пресс-служба администрации города.

Завтра, 16 января, с 0:30 до 23:40, пройдет отключение холодного водоснабжения на улицах Болотникова, Соколовская, Сутугинская, Театралов и Успенского. Отключение затронет 128 частных жилых домов, сообщили Тверские ведомости.

Отключение холодной воды практически на сутки связано с проведением ремонтных работ на водоводе в районе улицы Театралов. В это время в других районах города — Заволжском, Пролетарском и Центральном — возможно снижение давления в коммуникациях подачи воды.

Задача сотрудников ремонтной службы — как можно быстрее восстановить подачу воды в дома.