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Продюсер Максим Фадеев опроверг слухи о своей помолвке с Наргиз

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев опроверг слухи о своей скорой женитьбе на певице Наргиз Закировой. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram, комментируя, зачем подарил артистке золотое кольцо.

«Информация, которая гуляет по инету, касающаяся меня и Наргиз, — это всё вранье. Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Это правда. Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей семьей. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к семье», — заявил Фадеев, отметив, что предложения певице он не делал.

Многочисленные подписчики музыкального продюсера бурно отреагировали на его обращение. В частности, они выразили возмущение из-за слухов, напомнив, что у Максима есть законная супруга, пишут «Дни.ру».

Перед Новым годом Наргиз Закирова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена она сама и Максим Фадеев. На снимке продюсер надевает кольцо на безымянный палец правой руки артистки. Тогда пользователи сразу же заговорили о помолвке Наргиз и Фадеева.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Бари Алибасов объявил о скорой женитьбе на известной писательнице.

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