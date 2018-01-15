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В Совфеде напомнили о «принципе взаимности» в ситуации с RT France

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В случае если подтвердится дискриминация телеканала RT со стороны властей Франции, в отношении французских СМИ с госучастием может быть применен «принцип взаимности», который предусмотрен законодательством России.

«Изначально надо разобраться в причинах решения по RT France. Мы правовое государство, и наши решения должны быть выверенными», — заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Принцип взаимности может быть обращен на СМИ любой страны, где ущемляются права российских журналистов, предупредил сенатор. Его слова передает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, журналисту RT France отказали в посещении брифинга пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона

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