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Астраханская область примет участие в программе по оздоровлению Волги

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Астраханская область получит из федерального бюджета около 400 млн рублей в рамках проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщил на встрече с губернатором Александром Жилкиным депутат Государственной думы РФ от региона, член комитета ГД по экологии Александр Клыканов. 

Власти региона планируют расчистить русла рек, углубить дно каналов-рыбоходов, начать мелиорацию нерестилищ, построить шлюзы-регуляторы, а также сократить количество  сбрасываемых сточных вод и поднять затонувшие суда. Как информирует «Астрахань 24», некоторые пункты уже утверждены к финансированию на этот год. 

В 2018 году Росприроднадзор планирует провести учет основных предприятий-загрязнителей Волги, чтобы в дальнейшем провести модернизацию их очистных сооружений. В общей сложности на проект оздоровления реки будет направлено примерно 2,5 млрд рублей. По словам директора департамента регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрия Кириллова, эти средства уже заложены в бюджет. Часть денег была найдена дополнительно в результате работы над бюджетом и еще 1,5 млрд рублей были получены из действующих резервов, а также федеральных программ.

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