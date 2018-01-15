Пассажирка сгоревшего судна-казино во Флориде скончалась от ожогов

Женщина, получившая ожоги при пожаре на судне-казино, скончалась в одной из больниц Флориды.

Возгорание на корабле произошло в воскресенье, 14 января. В момент происшествия на судне находились 50 человек, передает телеканал WFLA.

По предварительным данным, в инциденте пострадали 15 человек. Они были доставлены в больницу округа Паско. Позднее медики сообщили, что одна из пострадавших скончалась от полученных ожогов.

В полиции отмечают, что возгорание мог произойти из-за проблем с двигателем. В частности, пожар начался в машинном отделении.