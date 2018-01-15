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Появление черного льда возможно на дорогах в Башкирии

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Появление черного льда возможно на дорогах в Башкирии, сообщила пресс-служба Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан.

Дорожные службы дали сводку о ситуации на автомобильных дорогах в республике. По состоянию на 15 января, сохраняется возможность образования гололеда, сообщило ИА «Башинформ».

Образование черного льда также возможно. Это явление считается крайне опасным для автолюбителей, из-за того что распознать прозрачный слой льда очень тяжело.

Наиболее опасны участки при образовании гололеда с коэффициентом сцепления ниже 0,3. Специалистами были названы отрезки автодорог со значением коэффициента в 0,25, и поэтому являющиеся наиболее опасными.

В список вошли отрезки: Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы, Бураево–Старобалтачево–Куеда, Кропачево–Месягутово–Ачит, М-5 «Урал» Чишмы–Аксеново–Киргиз–Мияки, Магнитогорск–Ира, Толбазы–Красноусольский, Уфа–Бирск–Янаул, Уфа–Инзер–Белорецк.

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