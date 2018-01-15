СК проверяет данные о гибели младенцев в новгородском роддоме

СК проводит доследственную проверку после появления информации о гибели четырех новорожденных в роддоме Великого Новгорода. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ИА FlashNord, впервые информация о том, что младенцы умерли от инфекции в роддоме, появилась в социальных сетях 11 января. Тогда сообщалось, что инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Пока не было официальных комментариев по поводу этой информации со стороны региональных властей.

В середине декабря сообщалось о том, что СКР возбудил уголовное дело после смерти в Ульяновске двухмесячного младенца. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». Месяцем ранее младенец погиб в Брянской области. Семимесячный малыш, оставленный родителями без присмотра, задохнулся в колыбели.