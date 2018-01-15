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Тюменские и южнокорейские ученые совместно изучат мумию с Ямала

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Мумифицированные останки женщины, обнаруженные летом 2017 года на территории средневекового некрополя «Зеленый Яр» на Ямале, будут исследованы в Институте проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН в Тюмени совместно со специалистами Сеульского национального университета из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника научного центра изучения Арктики Александра Гусева.

Всего во время летних раскопок археологи раскрыли 10 погребений, относящихся к позднему могильнику XIII века н.э. В Тюмень отправлены древние останки ребенка, которому было около полугода, а также останки взрослого мужчины. Об этом передает ИА «Ура.ру».

Отметим, что в сентябре ученым удалось обнаружить археологический памятник пазырыкской культуры в Алтайском крае, к которой, как предполагается, принадлежала знаменитая принцесса Укока. Коренные жители Алтая считают ее своей прародительницей, которая хранит покой. Археологи нашли его на месте строительства ЛЭП для курорта Белокуриха-2.

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