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Полеты по маршруту Казань–Хельсинки приостановлены на два месяца

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До конца марта отменены рейсы по маршруту Казань–Хельсинки. Решение принял национальный финский авиаперевозчик Finnair.

Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердил оператор горячей линии авиакомпании, которая обеспечивает рейсы в этом направлении, уточнив, что полеты приостанавливаются с 31 января по 26 марта.

Источник агентства не смог назвать точную причину принятия такого решения. Он лишь отметил, что перерыв будет продолжаться только в период зимней навигации, а потом «всё восстановится». Он не исключил, что это объясняется экономическими соображениями.

Агентство отмечает, что подобная пауза в полетах Finnair уже случалась в 2015–2017 годах.

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