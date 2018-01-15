Полеты по маршруту Казань–Хельсинки приостановлены на два месяца

До конца марта отменены рейсы по маршруту Казань–Хельсинки. Решение принял национальный финский авиаперевозчик Finnair.

Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердил оператор горячей линии авиакомпании, которая обеспечивает рейсы в этом направлении, уточнив, что полеты приостанавливаются с 31 января по 26 марта.

Источник агентства не смог назвать точную причину принятия такого решения. Он лишь отметил, что перерыв будет продолжаться только в период зимней навигации, а потом «всё восстановится». Он не исключил, что это объясняется экономическими соображениями.

Агентство отмечает, что подобная пауза в полетах Finnair уже случалась в 2015–2017 годах.