Дворы и территории для благоустройства выберут сами жители Барнаула

Список дворов и территорий для реализации проекта по благоустройству выберут сами жители Барнаула, информация об этом размещена на официальном сайте города.

Сегодня, 15 января, стартовало голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Жителям города можно будет самим решать какие из территорий нуждаются в обновлении. Для этого нужно принять участие в голосовании на официальном сайте города. Голосование завершится 15 февраля, сообщило altapress.ru.

В список территорий, требующих реставрации, включены такие объекты, как сквер Химиков, Мизюлинская роща, Нагорный парк и др. Всего в список для голосования включены 55 территорий. На выполнение планов по проекту выделено порядка 216 млн рублей. Дворовые и общественные территории разделят между собой этот бюджет пополам.